شركة أبحاث تخفض مستهدف "دلة الصحية" بتصنيف "محايد"

الرياض- مباشر: قالت الراجحي المالية إن نتائج شركة دلة للخدمات الصحية القابضة، خلال الربع الثاني من العام الجاري جاءت أقل من توقعاتها البالغة 32 مليون ريال.

وإنخفض صافي الربح لشركة دلة للربع الثاني بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي إلى 15 مليون ريال وبتراجع نسبته 56 بالمائة على أساس ربعي.

وخفضت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس، السعر المستهدف لسهم "دلة الصحية" إلى 51 ريالا، بدلاً من 54 ريالا، سابقا.

وعدلت تصنيفها للشركة إلى "محايد" والذي يتضمن التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن ارتفاع إيرادات الشركة بالربع الثاني من 2019، على أساس سنوي، جاء نتيجة معدل التشغيل الأفضل لمستشفى الشركة بضاحية نمار.

وتابعت: تسببت تكاليف التشغيل المرتفعة في مستشفى نمار وانخفاض الأسعار في مستشفى الشركة بحي النخيل، الى انخفاض الربح التشغيلي.

وتوقعت الراجحي كابيتال أن يؤدي تحسن معدل الطاقة التشغيلية في مستشفى نمار والبدء في تشغيل مستشفى الدكتور محمد الفقيه، الى زيادة نمو الايرادات.

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