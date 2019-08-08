ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تراجع حدة المخاوف التجارية

مباشر: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى في 3 سنوات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انحسار نسبي لمخاوف المستثمرين التجارية.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.727 بالمائة، وذلك عقب أن سجل مستوى 1.747 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين بمقدار نقطة واحدة إلى 1.613 بالمائة.

أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاما فسجل تراجعاً بمقدار نقطة واحدة إلى 2.24 بالمائة.

وكان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات هبط أمس لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاما بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق.

وجاء انخفاض العائد على السندات الأمريكية مع زيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن.

كما أن 3 بنوك مركزية-الهند ونيوزيلاندا وتايلند-قرروا خفض معدل الفائدة أمس.

ولكن اليوم أعلنت الصين بيانات الميزان التجاري لديها عن يوليو/تموز الماضي والتي أظهرت تحسناً في الأداء، وسط ارتفاع الصادرات لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي.

كما أن أسواق الأسهم العالمية عادت للارتفاع مجدداً وسط انخفاض أسعار الذهب بنحو 10 دولار، الأمر الذي تسبب في تراجع التعاملات على السندات.