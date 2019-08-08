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"آبل" تخضع للتحقيق في روسيا بسبب الاحتكار

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"آبل" تخضع للتحقيق في روسيا بسبب الاحتكار "آبل" تخضع للتحقيق في روسيا بسبب الاحتكار

مباشر: أعلنت لجنة مكافحة الاحتكار في أن شركة "آبل" تخضع للتحقيق هناك في أعقاب شكوى بشأن إساءة استغلال موقفها المهيمن في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في روسيا اليوم الخميس إنها بدأت التحقيق بعدما تلقت شكاوى من شركة "كاسب سيركي"، وأنها تريد الوقوف على أسباب عدم تحديث تطبيق "كيدز سيف" التابع للشركة الروسية على نظام التشغيل التابع لـ"آبل".

وأضافت الهيئة أن عدم تحديث تطبيق شركة "كاسب سيركي" على هاتف "آبل" تسبب في خسائر كبيرة للشركة الروسية.

وتابعت: "أصدرت آبل تحديث جديد لتطبيقها الخاص سكرين تايم والذي له مهام مماثلة لتطبيق كاسب سيركي".

مباشر (اقتصاد)

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