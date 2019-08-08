الإحصاء السعودية: 13.78 ألف برجا لتغطية الاتصال عبر الجوال بالحج

الرياض – مباشر: قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في موسم حج هذا العام بتفعيل خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها اليوم الخميس، إن عدد أبراج الجوال في المسجد الحرام ومكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات والمدنية المنورة بلغ 13.78 ألف برجا، إلى جانب تقنية الجيل الخامس.

وأضافت الإحصاء، أن الهدف من تلك الأبراج ضمان تغطية الاتصال عبر الجوال، وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبلغ عدد فروع مكاتب الاتصالات في مكة المكرمة في موسم حج هذا العام 68 مكتبا، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في أعداد أبراج الجيل الرابع في المسجد الحرام 10بالمائة، وفي مكة المكرمة 10 بالمائة، وفي المشاعر المقدسة 11 بالمائة، وفي الحرم النبوي 9 بالمائة، وفي المدينة المنورة 4 بالمائة.

ولفتت هيئة الإحصاء، إلى أن الجهات المعنية عملت على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي؛ وسط تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5400 نقطة وصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء موسم الحج هذا العام بلغ 7098 موظفا، يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية.

وأطلقت وزارة الاتصالات المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي" والتي تقدم عدد من التطبيقات والمنصات والخدمات الرقمية والتوعوية، وضمت منصة تدريب تطوعيه لتدريب العاملين في خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضي لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية تسهل على حجاج بيت الله الاستفادة من عدد من التطبيقات خلال رحلتهم الإيمانية.

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