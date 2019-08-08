أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإحصاء السعودية: 13.78 ألف برجا لتغطية الاتصال عبر الجوال بالحج

Google+ Print
الإحصاء السعودية: 13.78 ألف برجا لتغطية الاتصال عبر الجوال بالحج الإحصاء السعودية: 13.78 ألف برجا لتغطية الاتصال عبر الجوال بالحج

الرياض – مباشر: قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم حج هذا العام بتفعيل خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها اليوم الخميس، إن عدد أبراج الجوال في المسجد الحرام ومكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات والمدنية المنورة بلغ 13.78 ألف برجا، إلى جانب تقنية الجيل الخامس.

وأضافت الإحصاء، أن الهدف من تلك الأبراج ضمان تغطية الاتصال عبر الجوال، وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبلغ عدد فروع مكاتب الاتصالات في مكة المكرمة في موسم حج هذا العام 68 مكتبا، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في أعداد أبراج الجيل الرابع في المسجد الحرام 10بالمائة، وفي مكة المكرمة 10 بالمائة، وفي المشاعر المقدسة 11 بالمائة، وفي الحرم النبوي 9 بالمائة، وفي المدينة المنورة 4 بالمائة.

ولفتت هيئة الإحصاء، إلى أن الجهات المعنية عملت على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي؛ وسط تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5400 نقطة وصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء موسم الحج هذا العام بلغ 7098 موظفا، يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية.

وأطلقت وزارة الاتصالات المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي" والتي تقدم عدد من التطبيقات والمنصات والخدمات الرقمية والتوعوية، وضمت منصة تدريب تطوعيه لتدريب العاملين في خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضي لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية تسهل على حجاج بيت الله الاستفادة من عدد من التطبيقات خلال رحلتهم الإيمانية.

khdmt_ltslt_wtqny_lmlwmt.png

ترشيحات:

"حساب المواطن" يُعلن تفاصيل دعم أغسطس للمستحقين السعوديين

هيئة النقل السعودية تصدر توضيحا بشأن أجرة مترو الرياض

بالصور.. وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعداداً لموسم الحج

بالصور..السعودية تطلق "روبوت آلي" لتقديم خدمة الإفتاء للحجاج

إنفوجرافيك.. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج