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الفلبين تخفض الفائدة للمرة الثانية بـ2019 مع تباطؤ الاقتصاد

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الفلبين تخفض الفائدة للمرة الثانية بـ2019 مع تباطؤ الاقتصاد الفلبين تخفض الفائدة للمرة الثانية بـ2019 مع تباطؤ الاقتصاد

مباشر: قررت الفلبين خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد للمرة الثانية في العام الجاري، وذلك بعد ساعات من بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي في الفلبين، اليوم الخميس، أن البنك قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 4.25 بالمائة بدلاً من 4.5 بالمائة سابقة.

وتتماشى هذه الخطوة مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

ويأتي قرار خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ التضخم السنوي إلى أدنى مستوى في عامين عند 2.4 بالمائة، وهو ما يقع ضمن نطاق مستهدف المركزي الفلبيني والذي يتراوح بين 2 إلى 2.8 بالمائة.

كما أن أبلغت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين إلى 5.5 بالمائة في الربع المنتهي في شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في أكثر من أربعة سنوات.

ويعتبر نمو الاقتصاد الفلبيني بذلك دون مستهدف الحكومة عن الربع الثاني من العام والذي يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة.

وتعتبر الفلبين هي الدولة الأخيرة في آسيا التي تخفض معدل الفائدة بعد أن قامت 3 دول بالأسواق الناشئة في تنفيذ الخطوة نفسها بالأمس، وذلك في مسعى لمواجهة التيسير النقدي الذي يتبعه الفيدرالي الأمريكي وتصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ويؤكد قرار خفض الفائدة الثاني من نوعه هذا العام قيام المركزي الفلبيني بعكس اتجاهه بعد أن رفع معدل الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس لتصل إلى 4.75 بالمائة وهو أعلى مستوى في نحو عقد.

وخفضت الفلبين الفائدة للمرة الأولى في سبع سنوات خلال شهر مايو/ آيار الماضي.

وبحلول الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة الفلبين مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 52.086 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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