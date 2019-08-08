الجوازات السعودية: ترحيل مخالفين لأنظمة الحج ومنعهم من دخول المملكة

الرياض – مباشر: أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، إحصائية جديدة لعدد المخالفين لأنظمة الحج والصادر بحقهم قرارات إدارية.

وقالت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه صدر 22 قرارا إداريا من مراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 5 ذي الحجة 1440هـ.

وأضافت الجوازات، أنه تم التشهير بنحو 21 مخالفا يقومون بنقل الحج مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، قاموا بنقل 96 شخصا.

ولفتت الجوازات، إلى أن عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة بلغ 5 مخالفين، في حين بلغ إجمالي الغرامات المالية على المخالفين 960 ألف ريال.

وعقدت المديرية العامة للجوازات السعودية، يوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مرحلة القدوم لحجاج الخارج لأداء المناسك بموسم الحج للعام الجاري 1440 هـ.

وقال مدير عام الجوازات السعودية، إن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا إلى المملكة تجاوز 1.8 مليون حاج.

ترشيحات:

"حساب المواطن" يُعلن تفاصيل دعم أغسطس للمستحقين السعوديين

هيئة النقل السعودية تصدر توضيحا بشأن أجرة مترو الرياض

بالصور.. وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعداداً لموسم الحج

بالصور..السعودية تطلق "روبوت آلي" لتقديم خدمة الإفتاء للحجاج

إنفوجرافيك.. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية