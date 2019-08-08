"موديز" تتوقع زيادة إنفاق حكومات الخليج وتأجيل الإجراءات التقشفية

الرياض- مباشر: توقعت وكالة "موديز للتصنيف الإئتماني" أن تواصل دول الخليج إدارة العجز المالي، ولكنها رجحت أن ترفع الحكومات من حجم الإنفاق و تؤجل الاجراءات التقشفية خلال الفترة القادمة الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون في بيئة معتدلة لأسعار النفط.

وأشارت موديز في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنه بالرغم من تدابير السياسة المالية لدول الخليج منذ عام 2014 والتي أبطأت التدهور المالي المرتبط بإنخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا التقدم كان بطيئاً وغير منتظم.

وأشار التقرير إلى أن معظم دول الخليج بدأت في الفترة الأخيرة خفض عجز الموازنة، وذلك بعد ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي لدول الخليج بنحو 10 بالمائة في عام 2018.

وأشارت موديز إلى أنها لا تتوقع انخفاض في فواتير الأجور الحكومية الخليجية والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق على المدى المتوسط.

وقال نائب رئيس وكالة موديز ألكساندر بيرجيسي، إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لسكان دول الخليج.

وتابع: كان تنفيذ تدابير الإصلاح المالي الموحدة والإصلاحات غير متساوٍ بين الدول الخليجية الست وقد تم حتى الآن التركيز بشكل أكبر على جانب الإنفاق.

وتابعت موديز: إن زيادة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط ستشهد استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول الخليج مما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة.

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