الجيش السوري يباغت النصرة شمال حماة

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماه بأن وحدات الجيش السوري تمكنت، صباح اليوم الخميس، من تحرير بلدة تل الصخر الاستراتيجية الواقعة الى الشرق من بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

© Sputnik . Basel Shartuh الجيش السوري يباغت النصرة شمال حماه

ونقل المراسل عن مصدر ميداني سوري قوله :"إن وحدات الجيش السوري تمكنت صباح اليوم الخميس من اقتحام بلدة تل الصخر بريف حماه الشمالي وانتزاع السيطرة عليها بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع الجماعات الارهابية المسلحة، لافتا الى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استبق عملية اقتحام البلدة بشن عدة غارات جوية دمر من خلالها عدة مواقع للمسلحين وقطع خطوط الامداد الواصلة الى البلدة."

وشملت الغارات بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي وبلدتي الهبيط وخان شيخون بريف ادلب الجنوبي.

وأضاف المصدر:" أن أهمية السيطرة على بلدة تل الصخر الاستراتيجية تكمن بوقوعها على طرق الامداد بين ريف حماة الشمالي وريف ادلب الجنوبي وبتمكن الوحدات المقاتلة من تحريرها تكون قد عزلت بلدة الهبيط وقطعت خطوط امداد المسلحين فيها، وسيطرت عليها ناريا بشكل كامل."

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه تقدم الجيش السوري على محور (اللطامنة/ كفر زيتا)، قامت وحداته بمباغته مسلحي فصائل القاعدة على محور (كفر نبودة) الذي يقع إلى الشمال الشرقي بنحو 20 كيلومترا.

وتعد بلدة الهبيط أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم جبهة النصرة نظرا لكونها حلقة الوصل بين الريفين الشرقي والشمالي والشمالي الغربي لحماة، وهي تحوي على شبكة معقدة من الأنفاق المحصنة التي قام التنظيم ببنائها على مدى السنوات الأخيرة.