"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار

مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة أمس الأربعاء إنه مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن فأن أسعار الذهب سترتفع إلى مستوى 1600 دولار للأوقية خلال فترة الـ6 أشهر المقبلين، بحسب وكالة "بلومبرج".

ويرى محللي "جولدمان ساكس" أنه في حالة استمرار مخاوف النمو والتي قد تكون بسبب تصعيد الحرب التجارية فأن الذهب قد يرتفع أعلى مستوياته الراهنة، وذلك بقيادة زيادة التخصيص الكبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة وذلك عبر مدراء المحافظ المستمرين في امتلاك المعدن النفيس.

وأضافت المذكرة: "حققت الصناديق المتداولة في الذهب في الآونة الأخيرة زخماً بنفس قوة الزخم الذي كان موجود في 2016، ونعتقد أن ذلك الزخم سيُعزز على مدار الفترة القصيرة".

وقفزت حيازات الصناديق المتداولة من الذهب لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013، بعد التراجع في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة الأمريكية بمقدار 700 مليار دولار يوم الاثنين.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الطلب على الأصول الخطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة جديدة من التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وأغلقت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول أمس عند مستوى 1519.60 دولار للأوقية، بارتفاع بأكثر من 35 دولار.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة إلى 1508.80 دولار للأوقية.