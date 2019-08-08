سعر النيكل يقفز لأعلى مستوى في 16 شهراً

مباشر: ارتفعت أسعار النيكل إلى أعلى مستوى في 16 شهراً خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب المخاوف المتنامية بأن إندونيسيا قد تحظر صادرات المعدن.

وقفز سعر معدن النيكل في بورصة لندن بأكثر من 12 بالمائة في تعاملات اليوم ليصل إلى 16.69 ألف دولار للطن وهو أعلى مستوى في نحو 16 شهراً.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، قلص المعدن مكاسبه في بورصة لندن مسجلاً 15.533 ألف دولار للطن بزيادة 3.4 بالمائة.

وتأتي الزيادة بفعل التجار في الصين، حيث أن أسعار النيكل في بورصة شنغهاي وصلت لمستوى قياسي عند 124.89 يوان للطن.

وتفوق مكاسب النيكل وتيرة الزيادة في غيره من المعادن الصناعية خلال العام الجاري مع تكهنات بأن إندونيسيا قد تفرض حظراً على تصدير المعدن، وهو القرار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2022.

وكانت إندونيسيا، والتي تمتلك احتياطيات وفيرة من النيكل، سعت لفترة طويلة من أجل إدخال معالجة للمعدن بدلاً من تصديره في شكل خام.

وطبقاً لتشريع التعدين في عام 2017، فإن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022.