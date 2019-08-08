"حساب المواطن" يُعلن تفاصيل دعم أغسطس للمستحقين السعوديين

الرياض- مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الدفعة الـ21 لشهر أغسطس الجاري.

وقال البرنامج في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي الدفعة بلغ 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد.

وأضاف البرنامج، إن الدفعة الحالية اشتملت على صرف 14.5 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة.

وأوضح أن 83 بالمائة من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم، وبلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا بلغ 1049 ريال.

وقال المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني، إن إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ21 لشهر أغسطس 2019، بلغ 50 مليون ريال.

وأعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي عن تقديم موعد إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

ترشيحات:

بالصور.. وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعداداً لموسم الحج

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

إنفوجرافيك.. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية

بالصور.. السعودية تطلق "روبوت آلي" لتقديم خدمة الإفتاء للحجاج

مؤسسة النقد العربي تحدد مبادئ وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

ولي عهد السعودية يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع "عمران خان"