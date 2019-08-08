"استثمار" يهوي 6.3% بعد نتائج سلبية للربع الثاني

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل البنك السعودي للاستثمار (استثمار) تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتصدر تراجعات السوق بخسائر تاريخية؛ وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج الفصلية للبنك والتي أظهرت تحوله للخسائر.

وتراجع السهم بنسبة 6.28 بالمائة، بحلول الساعة 12:03 بتوقيت السعودية.

وفقد السهم 1.16 ريالا فقد من قيمته حتى هذه اللحظات ليهبط لمستوى 17.34 ريالا، مسجلا أدنى مستوياته منذ جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2019 عندما أغلق خلالها بمستوى 17.26 ريالا.

وتحول البنك السعودي للاستثمار (استثمار) للخسائر خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ صافي الخسائر 284.7 مليون ريال، مقارنة بـ 336.8 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من عام 2018.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبد استثمار خسائر صافية بلغت 3.3 مليون ريال فقط، مقارنة بأرباح قيمتها 682.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وبلغت قيم التداولات على السهم في هذه الأثناء 30.59 مليون ريال، من خلال التداول على 1.79 مليون سهم، تمت بتنفيذ 708 صفقات.

وخالف قطاع البنوك أداء السهم في تلك اللحظات بارتفاعه بنسبة 0.77 بالمائة.

وعلى مستوى المؤشر العام- تاسي سجل مكاسب نسبتها 0.58 بالمائة، ليصل لمستوى 8531.99 نقطة، ليربح 49.04 نقطة.

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