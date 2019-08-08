ارتفاع واردات الصين من السلع خلال يوليو

مباشر: ارتفعت واردات الصين من السلع خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في الصين اليوم الخميس أن بكين استوردت 420 ألف طن متري من النحاس في الشهر الماضي، مقابل مستوى 326 ألف طن متري في يونيو/حزيران.

كما زادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط في يوليو/تموز الماضي إلى 41.04 مليون طن، مقابل مستوى 39.5 مليون طن في الشهر السابق له.

واستوردت بكين 91.02 مليون طن من خام الحديد في يوليو/تموز، في مقابل 75.18 مليون طن في يونيو/حزيران.

وزات واردات الصين من الفول الصويا عند مستوى 8.64 مليون طن خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من المسجل في الشهر السابق له عند 6.51 مليون طن.

وفي الشهر الماضي انخفض إجمالي واردات الصين بنحو 5.6 بالمائة، مقابل توقعات بأن تهبط بنسبة 8.3 بالمائة.

وفيما بلغ إجمالي فائض الميزان التجاري في الصين مستوى 45.06 مليار دولار خلال يوليو/تموز.