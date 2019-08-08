أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يشهد تنفيذ 12 صفقة خاصة بـ462 مليون ريال

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 12 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 462 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات من حيث القيمة على سهم "الراجحي" بقيمة بلغت 110.5 مليون ريال، بسعر 67 ريالاً.

وكانت ثاني أكبر الصفقات بالقيمة على سهم "سابك"، وبلغت قيمتها 106.7 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 104.4 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

مسح.. البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

بالصور.. وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعداداً لموسم الحج

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

إنفوجرافيك.. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية

مسح.. 10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج