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رصد لإجازات البورصات العربية فى عيد الأضحى

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من: محمود جمال

مباشر: تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إجازة في الأسواق العربية؛ بمناسبة عيد الأضحى، فيما تعود 7 أسواق عربية منها والإمارات إلى استئناف الدوام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس /آب 2019.

وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:

ووفقاً لبيانات رسمية تعود بورصتا المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، وتعود السوق لاستئناف الدوام يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب.

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