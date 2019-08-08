رصد لإجازات البورصات العربية فى عيد الأضحى

من: محمود جمال

مباشر: تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إجازة في الأسواق العربية؛ بمناسبة عيد الأضحى، فيما تعود 7 أسواق عربية منها مصر والإمارات إلى استئناف الدوام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس /آب 2019.

وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:

ووفقاً لبيانات رسمية تعود بورصتا المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، وتعود السوق السعودية لاستئناف الدوام يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب.

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