رصد لإجازات البورصات العربية فى عيد الأضحى
من: محمود جمال
مباشر: تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إجازة في الأسواق العربية؛ بمناسبة عيد الأضحى، فيما تعود 7 أسواق عربية منها مصر والإمارات إلى استئناف الدوام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس /آب 2019.
وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:
ووفقاً لبيانات رسمية تعود بورصتا المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، وتعود السوق السعودية لاستئناف الدوام يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب.
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