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إيرادات "أديداس" ترتفع بأقل من التوقعات في الربع الثاني

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إيرادات "أديداس" ترتفع بأقل من التوقعات في الربع الثاني إيرادات "أديداس" ترتفع بأقل من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "أديداس" خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما سجلت زيادة في الإيرادات لكن بأقل من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال شركة منتجات الملابس الرياضية اليوم الخميس أنها سجلت ارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنحو 34 بالمائة إلى 531 مليون يورو، مقابل مستوى 396 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت الشركة الألمانية ارتفاع في الأرباح التشغيلية بنحو 8.6 بالمائة عند مستوى 643 مليون يورو في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي.

وعلى صعيد إيرادات "أديداس" في الربع الثاني من 2019 فزاد بنحو 4.7 بالمائة إلى 5.50 مليار يورو (6.18 مليار دولار)، مقابل مستوى 5.26 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات "أديداس" ستزيد إلى 5.54 مليار يورو.

وارتفعت مبيعات "أديداس" في أمريكا الشمالية خلال الربع المالي الثاني للشركة بنحو 5.8 بالمائة إلى 1.21 مليار يورو، كما زادت مبيعاتها في منطقة آسيا المحيط الهادئ بنسبة 5.8 بالمائة عند 1.21 مليار يورو، فيما استقرت المبيعات في أوروبا عند مستوى 1.42 مليار يورو.

وعلى الجانب الآخر انخفضت مبيعات "أديداس" في بنحو 4.1 بالمائة مُسجلة 171 مليون يورو.

وفيما يتعلق بالعلامة التجارية "ري بوك" التابعة لـ"أديداس" فسجلت زيادة في المبيعات بنحو 3.1 بالمائة عند 406 مليون يورو.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "أديداس" بنحو 1.8 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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