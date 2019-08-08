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إدراج الشريحة الأخيرة من ضم السوق السعودي لـ"إم.إس.سي.آي" 28 أغسطس

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إدراج الشريحة الأخيرة من ضم السوق السعودي لـ"إم.إس.سي.آي" 28 أغسطس إدراج الشريحة الأخيرة من ضم السوق السعودي لـ"إم.إس.سي.آي" 28 أغسطس

الرياض- مباشر: أعلنت "إم إس سي آي" في مراجعتها الربع سنوية عن بدء إدراج المرحلة الثانية والأخيرة من ضم سوق الأسهم السعودي "تداول" لمؤشر "إم إس سي آي "MSCI" للأسواق الناشئة وذلك بحسب إغلاق  27 أغسطس/ آب 2019.

وأظهر تقرير لـ"إم إس سي آي" نشر أمس الأربعاء، أن تنفيذ الإدراج سوف يزيد من وزن السوق في مؤشر الأسواق  الناشئة إلى 2.83 بالمائة بدلاً من 1.45 بالمائة.

يشار إلى أنه تم إقرار ترقية السوق السعودي الى الأسواق الناشئة في يونيو/ حزيران 2018، وذلك في المراجعة السنوية لـ "إم إس سي آي" لتصنيف أسواق الأسهم الدولية لتكون الترقية على مرحلتين.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت في يونيو/ حزيران 2019، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية في أغسطس/ آب 2019.

وكان من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية لضم السوق السعودي لمؤشر "إم إس سي آي" في 29 أغسطس/ آب الجاري بدلاً من  28 أغسطس/ آب.

وتم إنجاز ثلاث مراحل من أصل خمس مراحل لانضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، ومن المتوقع إتمام عملية الانضمام هذه بحلول ديسمبر/كانون الأول2019.

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