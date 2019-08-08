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تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية

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تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية

مباشر: أفادت تقارير صحفية بأن اليابانية ستسمح مجدداً بتصدير بعض من منتجات أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية نقلاً عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ستعلن ذلك القرار في وقت لاحق من اليوم.

وفي الشهر الماضي قررت اليابان تطبيق قيود على واردات المنتجات عالية التخصص والتي تحتاجها سول في تصنيع أشبه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

كما أن طوكيو قررت في الأسبوع الماضي حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات (الشركاء التجاريين الموثوق بهم)، بدءاً من 28 أغسطس/ آب الجاري.

واشتعل الخلاف التجاري بين الدولتين الآسيويتين بعدما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

مباشر (اقتصاد)

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