محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: جاءت محصلة نتائج 6 شركات مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، أعلنتها اليوم الخميس، سلبية خلال الربع الثاني، بضغط مباشر من خسائر "عناية".

وبلغت الخسائر المجمعة للشركات، نحو 12.64 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 38.41 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

ورفعت الشركات خسائرها بالنصف الأول من 2019 إلى 58.56 مليون ريال، مقابل 35.25 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنمو في الخسائر بلغت نسبته 66.15 بالمائة.

وجاء تحول الشركات للخسائر، بضغط مباشر من شركة عناية" التي أعلنت عن خسائر صافية بلغت 27.71 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل أرباح قيمتها 23.4 مليون بالفترة المقارنة.

وأوضحت شركة "عناية" أن السبب الرئيسي لتراجع صافي الربح يعود إلى الانخفاض الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة، وصافي الأقساط المكتتبة.

وفي المقابل، سجلت 4 شركات صافي أرباح للربع الثاني من العام الحالي، تصدرها شركة العالمية للتأمين، بعد نمو أرباح الشركةنحو 21 بالمائة إلى 7.49 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح، إلى انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وارتفاع إيرادات عمولات إعادة التأمين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى، وإيرادات الاستثمار، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

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