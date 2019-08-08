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المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً

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المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لعملة اليوان أمام الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 21 أبريل/ نيسان 2008.

وقرر المركزي الصيني اليوم الخميس، أن يحدد سعر صرف اليوان أمام الدولار عند مستوى 7.0039 يوان.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الصين ستحدد سعراً مرجعياً لليوان أمام الورقة الخضراء عند مستوى 7.0205 يوان.

وكانت الصين حددت أمس سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 6.9996 يوان.

وفي الأسبوع الجاري كسر الدولار حاجز 7 يوانات للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، مما اضطر الأمريكية اتهام الصين بالتلاعب بالعملة.

وتأتي الاضطرابات الأخيرة في سوق الصرف، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد في الأسبوع الماضي بتطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

ويتوقع "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن تتراجع العملة الصينية إلى مستوى أعلى من 7.5 يوان لكل دولار، حال تطبيق ترامب تعريفات جمركية بنحو 25 بالمائة على الواردات من بكين.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 7.0455 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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