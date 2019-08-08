اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين

الرياض - مباشر: بدأ برنامج "حساب المواطن"، اليوم الخميس 8 أغسطس/آب، في إيداع الدفعة 21 "دفعة شهر أغسطس" في حسابات المستفيدين السعوديين.

وأعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي عن تقديم موعد إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وأعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، عن تفاصيل الدفعة العشرين لشهر يوليو الجاري، وتم صرف 2.6 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر يوليو/ تموز 2019.

يُشار إلى أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى دفعة يونيو 2019 (الدفعة الأخيرة)، بلغ 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

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