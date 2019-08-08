"نيكي" الياباني يرتفع للمرة الأولى في 5 جلسات

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليمحو خسائر الجلسات الأربعة الماضي، وذلك بالتزامن مع مكاسب قطاع الرقائق.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة 20593.4 نقطة.

وفيما انخفض مؤشر "توبكس" بنحو 0.08 بالمائة عند 1498.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 106.10 ين.

وصعد قطاع الرقائق فزاد سهم "أدفانست" و"طوكيو إليكترون" بنحو 3.1 بالمائة و1.1 بالمائة على الترتيب.

وانخفض سهم "سوفت بنك" بنحو 2.7 بالمائة، حيث سجلت الشركة انخفاضاً في الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3.7 بالمائة إلى 688.82 مليار ين.

وكانت الأسهم اليابانية تعرضت لتراجع حاد في مطلع الأسبوع الجاري، حيث هبطت لأدنى مستوى في 7 أشهر، مع التوترات التجارية العالمية.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية اليوم ارتفاع الصادرات الصينية في الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي وذلك بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي.