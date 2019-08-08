شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالا

الرياض- مباشر: قالت أبحاث الراجحي كابيتال، إن شركة التصنيع الوطنية- تصنيع، أعلنت عن مجموعة ضعية من النتائج خلال الربع الثاني من العام 2019، بالرغم من توافق الإيرادات بدرجة كبيرة مع التقديرات (باستثناء كريستال؛ 731 مليون ريال مقابل 716 مليون ريال متوقعة).

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الخميس، أنها خفضت السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 14 ريالا للسهم كما منحت الشركة تصنيف"محايدا" متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها (التصنيف السابق كان إبقاء الشركة قيد الملاحظة).

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة تراجع صافي الربح إلى 296.7 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 395.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هبوط صافي الربح، يعود إلى انخفاض أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني أكسيد التيتانيوم.

وأضافت الراجحي المالية أن البنود المدرجة تحت بند الإيرادات لا يمكن مقارنتها بشكل دقيق مع تقديراتها نظرا لبيع أصول ومطلوبات كريستال، مضيفة: "بينما قمنا نحن بتضمينها في تقديراتنا للربع الثاني".

وأشارت إلى أن الشركة سجلت أداءً ضعيفاً من عمليات المنتجات البتروكيماوية ومن العمليات الإنتاجية المساعدة في الربع الثاني.

وبعد إغلاق صفقة كريستال في 10 أبريل 2019، فقد تحصلت الشركة على حصة تناسبية من عائدات الصفقة (بعد تعديلها لأغراض سعر الصرف الأجنبي) بلغت نحو 8 مليارات ريال مقابل نحو 7.5 مليار ريال تمثل صافي قيمة الأصول التناسبية من قيمة كريستال، مما نتج عنه مكاسب معدلة للضرائب بلغت 508 مليون ريال.

يشار إلى أن الشركة شطبت ما قيمته 195 مليون ريال من الأصول المرتبطة بمشاريع معينة في شركة AMIC، نظرا لأن هذه المشاريع لم تعد ذات جدوى اقتصادية بعد اكتمال صفقة كريستال.

وتابعت: "وإذا كنا قد استبعدنا هذه البنود غير المتكررة، لأظهرت حسابات الشركة خسائر تبلغ 87 مليون ريال من المتبقي من أصولها ( عمليات قطاع البتروكيماويات+ العمليات الثانوية) في الربع الثاني، أي أقل من توقعاتنا".

وأوضحت أنه بعد إتمام الصفقة، انخفضت ديون تصنيع عن طريق تحويل كريستال بنسبة 73 بالمائة من إجمالي الإيرادات لعام 2018، ولديها الآن حجم دين منخفض (8 مليارات ريال في الربع الثاني مقابل 15 مليار ريال في الربع الأول باستثناء قطاع البتروكيماويات).

وأضافت شركة الأبحاث: من المحتمل أن تظل أصول الشركة تحت الضغوط في ظل ظروف السوق الحالية التي تتسم بالتحديات.

وتابعت: سوف يعتمد أداء الشركة في المستقبل على شركاتها الزميلة، وخاصة شركتي SEPC و SPC اللتان تعتمدان أساسا على البوليمرات.

وقالت: "وربما تظل شركة ترونوكس ذات تأثير سلبي على الشركة إذ أعلنت عن خسائر بلغت 62 مليون ريال في الربع الثاني من السنة الميلادية 2019".

وتراجع سهم "تصنيع" بنسبة 0.14 بالمائة عند سعر 14.66 ريال، بحلول الساعة 11:08 بتوقيت السعودية.

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