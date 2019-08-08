ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس

مباشر: استأنفت الصادرات الصينية الارتفاع مجدداً في الشهر الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس/ آذار الماضي، على الرغم من الضغوط التجارية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية اليوم الخميس أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت في يوليو/تموز الماضي بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، مقابل تراجع بنسبة 1.3 بالمائة في يونيو/حزيران.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الصادرات الصينية ستنخفض بنسبة 2 بالمائة.

وفيما يتعلق بالواردات، فانخفضت في الشهر الماضي بنحو 5.6 بالمائة، وهي وتيرة أقل من المُسجلة في يونيو/حزيران حينما تراجعت بنسبة 7.3 بالمائة.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن واردات بكين ستهبط بنحو 8.3 بالمائة.

وسجل إجمالي فائض الميزان التجاري للصين في الشهر الماضي مستوى 45.06 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الصين للولايات المتحدة في الشهر الماضي بنحو 6.5 بالمائة على أساس سنوي، فيما تراجعت الواردات بنسبة 19.1 بالمائة.

وتراجع فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الشهر الماضي عند 27.97 مليار دولار، مقابل مستوى 29.92 مليار دولار في الشهر السابق له.

وخلال أول 7 أشهر من العام الجاري سجل فائض الميزان التجاري لبكين مع واشنطن مستوى 168.5 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي طبقت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة، على أن يتم تنفيذها في بداية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 7.0452 يوان.