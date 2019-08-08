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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة

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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة، ووسط مراقبة التطورات في سوق صرف العملات.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة إلى 371 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2 بالمائة عند 5330.1 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 7241.9 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 11743.1 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1215 دولار.

وبعد أن سجل الذهب قفزة في الأسعار خلال جلسة أمس مقترباً من مستوى 1520 دولار للأوقية، تراجع خلال تعاملات اليوم إلى مستوى قريب من 1510 دولارات.

كما أنهى مؤشر "نيكي" اليابان تعاملات اليوم على ارتفاع للمرة الأولى في 5 جلسات.

ويراقب المستثمرون عملة اليوان، بعدما حدد البنك المركزي في الصين اليوم السعر المرجعي لها أمام الدولار عند مستوى 7.0039 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 21 أبريل/ نيسان 2008.

ولاتزال الشركات الأوروبية مستمرة في عملية الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثاني، حيث أعلنت اليوم شركات "أديداس" و"دويتشه تيلكوم" التقرير المالي للربع الثاني من العام.

مباشر (اقتصاد)

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