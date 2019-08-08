مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية- تداول، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ودفعت الأرباح القوية بالربع الأول من عام 2019 نتائج القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى الإيجابية، ليسجل ارتفاعا هامشيا على أساس سنوي.

وكان التحول بأداء بعض البنوك من الربحية إلى الخسارة وراء تراجع انتعاش القطاع، الذي بدوره لم ينجو من الأداء الضعيف الذي يشهده السوق خلال الربع الثاني؛ مع تراجع ملحوظ بأرباح بعض الشركات الكبرى مثل "سابك".

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك على "تداول"، تراجعت أرباح القطاع بالربع الثاني من عام 2019 بنسبة 4.76 بالمائة على أساس سنوي، وبانخفاض يعادل 505 ملايين ريال (134.67 مليون دولار).

وبلغت حصيلة الأرباح الصافية للبنوك السعودية 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار) بنهاية الفصل المنتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بأرباح بنحو 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018.

وعلى الرغم من الأداء القوي للبنوك الكبرى بالقطاع وعلى رأسها الأهلي والراجحي والرياض، إلا أن التحول بالنتائج لبنكي "ساب" في ثوبه الجديد بعد الاندماج مع البنك الأول، والبنك السعودي للاستثمار قلص ربحية القطاع.

الأهلي بالصدارة

وسجل البنك الأهلي أعلى الأرباح على مستوى قطاع البنوك، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بصافي ربح بلغ 2.69 مليار ريال (716 مليون دولار)، بارتفاع 23.9 بالمائة على أساس سنوي.

وحل مصرف الراجحي بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بعد نمو أرباحه بنحو 4.3 بالمائة إلى 2.58 مليار ريال (400 مليون دولار).

وقفزت أرباح بنك الرياض 78.2 بالمائة إلى 1.5 مليار ريال (688 مليون دولار)، بالربع الثاني من 2019، ليحل بالمركز الثالث من حيث أعلى الأرباح.

وفي المقابل، تأثر قطاع البنوك بالتحول للخسائر لبنكي "استثمار" و"ساب" بقيمة 284.7 مليون ريال (75.92 مليون دولار)، و254 مليون ريال (67.73 مليون دولار) على التوالي.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2019، تمكنت البنوك السعودية من الحفاظ على مستوى ربحية أعلى من الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت البنوك، وفقا لإحصائية "مباشر"، نموا نسبته 2.78 بالمائة بصافي الأرباح خلال تلك الفترة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 1.29 مليار ريال (343.6 مليون دولار).

وبلغت الأرباح الصافية للقطاع 22.26 مليار ريال (5.94 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2019، مقابل أرباح قيمتها 21.65 مليار ريال (5.77 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018.

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