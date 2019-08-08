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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد أمس عن سياسته تجاه الصين، قائلاً إن موقفه الصارم بشأن سلوك الصين في الأسواق العالمية سيفيد الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "رد فعل السوق كان متوقعاً، لكنه لا يزال واثقاً من قوة الاقتصاد الأمريكي".

وفي الأسبوع الماضي، قرر ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بداية من الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1205 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 106.15 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2158 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9750 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.567.

كما طالب الرئيس الأمريكي مجدداً بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، قائلاً "يجب أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف برنامجهم بشأن التشديد الكمي السخيف الآن".

وفي الأسبوع الماضي خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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