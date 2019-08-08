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أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لكنها لا تزال أعلى مستوى 1500 دولار للأوقية، حيث يتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها المعدن أمس.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.10 دولار للأوقية عند 1512.50 دولار للأوقية.

وكان سعر هذا العقد قفز عند تسوية جلسة أمس بمقدار 35.40 دولار عند 1519.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07 بالمائة عند 1500.05 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.568.

وساهمت التوترات في الساحة التجارية في دعم أسعار المعدن، وذلك بعد تطبيق الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة ضد الصين في الأسبوع الماضي.

وصرح دونالد أمس بأن موقفه الصارم بشأن سلوك الصين في الأسواق العالمية سيفيد الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف.

كما أن الرئيس الأمريكي جدد أمس مطالبه لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، "يجب أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف برنامجهم بشأن التشديد الكمي السخيف الآن".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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