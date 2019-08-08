اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة إلى زيادة إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 25.4٪ (138.8 مليون ريال سعودي مقابل 110.7 مليون ريال سعودي) بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 15.7٪ (174.0 مليون ريال سعودي مقابل 150.4 مليون ريال سعودي). يأتي هذا كنتيجة لأداء محفظة القطاع الطبي والتي تطلبت احتياطي الأقساط الإضافي بقيمة 2.6 مليون. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة إلى زيادة إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 14.2٪ (138.8 مليون ريال سعودي مقابل 121.5 مليون ريال سعودي) بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 9.9٪ (174.0 مليون ريال سعودي مقابل 158.3 مليون ريال سعودي). يأتي هذا كنتيجة لأداء محفظة القطاع الطبي والتي تطلبت احتياطي الأقساط الإضافي بقيمة 2.6 مليون. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة إلى زيادة إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 10.3٪ (260.4 مليون ريال سعودي مقابل 236.1 مليون ريال سعودي) بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 6.8٪ (332.3 مليون ريال سعودي مقابل 311.1 مليون ريال سعودي). يأتي هذا كنتيجة لأداء محفظة القطاع الطبي والتي تطلبت احتياطي الأقساط الإضافي بقيمة 3 ملايين. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لقد ذكر في تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين أن الشركة أعدت القوائم المالية الأولية بما يتوافق مع المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 (التقارير المالية الأولية) كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية . معلومات اضافية يتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل. كما بلغ حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) ، 308,091,861 ريال سعودي كما في 30/06/2019 مقارنة بـ 276,897,563 ريال سعودي كما في 31/12/2018 وذلك بارتفاع قدره 11.3٪ نتيجة لصافي الدخل للفترة الحالية. بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 14,047,594 ريال سعودي مقارنة بـ 6,694,237 ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 109.8٪ ، بينما بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع السابق (20,479,452 ريال سعودي) وذلك بانخفاض قدره 31.4٪. في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 31,194,298 ريال سعودي مقارنة بـ 11,670,075 ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 167.3٪. نتيجة لصافي التغير في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع.
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