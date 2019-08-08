"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، للخسائر خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، لتعمق الشركة خسائرها المتراكمة.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، تحقيق صافي خسائر بلغ 8.61 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 31.63 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة خسائر الربع الثاني إلى انخفاض أسعار الميثانول العالمية والذي أدى إلى تدني متوسط أسعار بيع منتجات الشركة الأخرى، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل.

وبلغت خسائر الشركة بالنصف الأول من 2019، نحو 8.92 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 21.37 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وأوضحت الشركة، أن خسائرها المتراكمة، ارتفعت إلى 191.38 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 15.86 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 1.2 مليار ريال.

وقلصت الشركة صافي الخسائر بالربع الأول من 2019، نحو 97 بالمائة إلى 310 آلاف ريال، مقابل 10.26 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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