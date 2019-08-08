اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

1- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 28,305 ألف ريال سعودي مقارنة بإجمالي ربح قدره 22,824 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بتراجع قدره 224% . ومقارنة بصافي خسارة قدره 18,209 ألف ريال سعودي للربع السابق بتراجع نسبته 55% .

2- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 . 46,514 ألف ريال سعودي مقارنة بإجمالي خسارة قدره 81,113 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. بإنخفاض قدره 43%.

3- بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( لاتوجد حصة أقلية ) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ، 208,778 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 55,292 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ، بارتفاع قدره 277%.

وانخفاض قدره 237,083 ألف ريال سعودي مقارنة بنهاية الربع السابق ، بمانسبته 12%.

ويعود سبب الزيادة في إجمالي حقوق المساهمين إلى إصدار الشركة أسهم حقوق أولية بمبلغ قدره 200 مليون ريال سعودي. وتم إيداع رأس المال في 16 يناير 2019 .

4- بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ، 91,222 ألف ريال سعودي . وهو ما يمثل 30.4% من رأس المال.

بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في نهاية الربع الحالي 91,222 ألف ريال سعودي مقارنة بـ26,185 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. بتراجع قدره 248% . ومقارنة بـ62,917 ألف ريال سعودي بنهاية الربع السابق بتراجع قدره 45%

5-بلغت ربحية السهم للربع الثاني من عام 2019 . (0.98) للسهم الواحد مقارنة بـ 1.46 للسهم الواحد -معدل- للربع المماثل من العام السابق. بتراجع قدره 167%.

بلغت ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (1.61) للسهم الواحد مقارنة بـ(5.18) للسهم الواحد -معدل- للفترة المماثلة من العام السابق. بتحسن قدره 69% .

تم إحتساب ربحية السهم للربع الحالي وللفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 بناءًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وهو مايمثل 28,813 ألف سهم. وتم احتساب ربحية السهم للربع المماثل من العام السابق و للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بناءًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وهو مايمثل 15,673 ألف سهم –معدل- .

ويعود التحسن في ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الإنخفاض في الخسائر ( 2019: 46,514 ألف ريال سعودي ، 2018: 81,113 ألف ريال سعودي ). و إلى الزيادة في المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة . ( 2019: 28,813 ألف سهم . 2018: 15,673 ألف سهم -معدل-)