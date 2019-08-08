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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض

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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 3 بالمائة، وسط توقعات أن منتجي الخام قد يخفضوا الإمدادات، لوقف تراجع الأسعار.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.8 بالمائة عند 57.78 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 3.1 بالمائة عند 52.67 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع عند تسوية جلسة أمس بنحو 4.7 بالمائة ليغلق عند 51.09 دولار للبرميل، بعد بيانات المخزونات والإنتاج الأمريكي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري إلى 438.9 مليون برميل.

كما أن الإنتاج الأمريكي من الخام سجل زيادة خلال نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وكشفت تقارير صحفية عن وكالة "بلومبرج" أمس أن دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

مباشر (اقتصاد)

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