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بالصور..وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعدادا لموسم الحج

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الرياض ـ مباشر: قام وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، أمس الأربعاء، بجولة ميدانية للطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، لتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل.

وأوضحت الوزارة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، أن هذه الجولة تأتي ضمن ترتيبات الوزارة لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل.

ووقف وزير النقل، بحسب البيان على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول ٢٥ كيلومترًا.

واطلع  الوزير على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به.

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