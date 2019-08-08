اعلان شركة المواساة للخدمات الطبية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

أولاً : إجراءات الترشح

1- تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويتضمن ما يلي:

- تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.

- توضيح طبيعة العضوية (ما إذا كان مترشحا بصفته الشخصية أم ممثلاً عن شخصية اعتبارية).

- توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي ، عضو غير تنفيذي ، عضو مستقل)

- الإفصاح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المواساة للخدمات الطبية والإشتراك في عمل من شأنه منافستها في أحد فروع نشاطها.

- الإفصاح عن وجود أي صلة قرابة أو غيرها مع أي من كبار ملاك أسهم الشركة أو من كبار التنفيذيين أو من مراجعي حسابات الشركة.

- بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها.

- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

2- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية فيتوجب أن يُرفَق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس مشتملاً على الآتي:

أ‌- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة المكونة من مجلس الإدارة التي شارك فيها ، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

3- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه أيضاً من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي : https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

4- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للأفراد أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.

ثانياً : معايير الترشح

1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2- أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية وتتوفر لديه القدرة على القيادة والكفاءة والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية فضلاً عن اللياقة الصحية.

3- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

4- ألا يكون شاغلاً لعضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة ، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكوره أعلاه .