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إعلان تصحيحي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان تصحيحي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان تصحيحي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في اعلان الشركة بأن نسبة الخسائر المتراكمة هي 0.051 %، وكذلك في بند المعلومات الإضافية بأنه بلغت ربحية(خسارة) السهم للفترة الحالية (0.28 ) ريال سعودي مقابل 0.10 ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق والتي تم إحتسابها وفقا للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام. تصحيح الخطأ والصحيح هو بأن نسبة الخسائر المتراكمة هي 5.1 %، وفي بند المعلومات الإضافية الصحيح هو بأنه بلغت خسارة السهم للفترة الحالية 0.28 ريال سعودي مقابل ربحية قدرها 0.10 ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق والتي تم إحتسابها وفقا للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام( 40 مليون سهم). تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة. معلومات اضافية لايوجد

مباشر (اقتصاد)

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