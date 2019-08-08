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سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

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سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

الرياض ـ مباشر: كشفت السوق المالية (تداول)، في إعلان تذكيري عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى، لسوق الأسهم السعودية، وموعد استئناف التداولات بعد العطلة.

وأوضحت "تداول" أن إجازة عيد الأضحى سوف تبدأ بنهاية تداول اليوم الخميس 7 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 8 أغسطس/آب 2019.

وأشارت إلى أن السوق سوف يستأنف تداولاته بعد الإجازة اعتباراً من يوم الأحد 17 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 18 أغسطس/آب 2019.
 
وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، عن إجازة عيد الأضحى للعام 1440هـ.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية، في وقت سابق، عن بدء إجازة عيد الأضحى للقطاع العام بعد نهاية يوم الاثنين 5 أغسطس/آب، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 18 أغسطس/ آب 2019.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية عن منح موظفي القطاع الخاص إجازة لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر تبدأ اعتباراً من يوم عرفة، الموافق يوم السبت 10 أغسطس/آب الجاري.

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