كيف يرى المحللون مسار بورصات الخليج بعد العيد؟

من: محمود جمال

مباشر: رهن محللون استمرار التعافي بأسواق الأسهم الخليجية خلال جلسة اليوم الخميس وبعد عطلة عيد الأضحى الطويلة بظهور محفزات إيجابية جديدة.

وأكدوا أن تلك المحفزات يجب أن تكون دافعا لتحسن معنويات المستثمرين وتحفزهم على الشراء لا سيما في مقدمتها هدوء التوترات التوترات التجارية عالميا والجيوسياسية إقليميا.

وتعافت أسواق الخليج بنهاية جلسة أمس الخميس مع تباطؤ وتيرة الخوف من تصاعد الحرب التجارية بعد تدخل الصين وتحقيق التوزان بسوق العملات.

وجاء تعافي أسواق المنطقة تزامنا مع الارتفاعات الطفيقة للأسواق الأمريكية التي شهدت أداء إيجابيا بعد أن حدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة المحلية عند مستوى 6.9683 يوان لكل دولار بأكثر من التوقعات، في خطوة من شأنها تقليل حدة النزاع بين واشنطن وبكين بعد أن كسرت العملة الأمريكية حاجز الـ7 يوانات بالأمس لأول مرة في عقد.

محدد رئيسي

وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر": إن الحرب التجارية ستظل المحدد الرئيسي للأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وضاح الطه أن اي تطور يخص تلك الحرب التجارية سينعكس على أداء الأسهم ببورصات الخليج بعد عطلة العيد التي تعتبر طويلة نسبيا.

ووفقا لبيانات رسمية، تبدأ أسواق المال الإماراتية والكويتية والسعودية يوم الأحد المقبل عطلة عيد الأضحى فيما تعود الإمارات والكويت لاستئناف التداولات يوم الثلاثاء، وتعود السعودية السوق الأكبر بأسواق المنطقة يوم الأحد بعد القادم.

وبين وضاح الطه أن أضرار تصاعد الحرب التجارية مؤخرا انعكس على أداء بورصات المنطقة والتي شهدت تراجعات قوية وارتباكا جراء هذا العام المؤثر على نفسيات المتعاملين بالأسهم.

وأشار إلى أن السجال الذي يحدث بين أكبر قوتين اقتصاديتن بالعالم ليس عفويا وما يؤكده مافعلته الصين مؤخرا بسوق العملات للخروج من ذلك المأزق التجاري.

ومنذ أيام، وصفت الولايات المتحدة الصين رسمياً بـ"متلاعب بالعملة"، في الوقت الذي ذكرت فيه يكين أن مثل هذ الخطوة تهدد النظام المالي العالمي.

وتزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً بعد أن قررت الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن على خلفية اعتزام الأخيرة فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية في بداية الشهر المقبل.

وأضاف وضاح الطه إن التحركات بالأسواق العالمية ستظل أيضا من المحددات لمحركات أسواق المنطقة بالخليج، مؤكدا ان استمرار حالة الهدوء بالحرب التجارية سيعطي الأسواق دفعة إيجابية لاستكمال الارتفاعات الشهرية التي حققتها في الشهر الماضي.



موسم العطلات

ورجح نائب رئيس قسم البحوث لدى "كامكو" للاستثمار، أن نشاط التداول وشعور المستثمرين خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء فترة العيد سيعتمد أيضاً على تدفق الأخبار الجيوسياسية بالمنطقة وتطورات الوضع على الصعيد العالمي خصوصاً في ظل استمرار الحرب التجارية والتي تؤثر على الأسواق.

وأضاف رائد دياب إلى أنه من المرجح أن يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة إلى حد ما، والتركيز أكثر على الأسهم القيادية وسط قلة المحفزات الأساسية الأخرى والرؤية للسوق ككل.

وأشار إلى أن الأساسيات لأسهم القطاع المصرفي لا تزال قوية ولاسيما بالإمارات، حيث لا يزال القطاع مفضلاً نتيجة ميزانيات البنوك القوية ونتائجها المالية الجيدة في العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.

وقالت وكالة "موديز"، إن أكبر بنوك في دولة الإمارات أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها للنصف الأول مدعومة بنمو الأصول والإيرادات القوية من غير الفوائد، بالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة.

أوضاع جيوسياسية

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية، لـ"مباشر":، إلى أنه من المفترض على الأسواق منح الثقة مرة أخرى للمتداولين لا سيما مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية إلى جانب ارتفاعات الأسواق العالمية خلال عطلة العيد.

ويري فادي الغطيس، أن المستويات السعرية المغرية لأسهم الشركات المدرجة في أسواقنا المحلية من المفترض أن تدعم استمرار الحالة الإيجابية ودخول سيولة إلى جديدة لا سيما أنه ليس هناك ما يدعو للقلق والخوف.

ولفت إلى أن الجلسات المتبقية من موسم النتائج وهي بسوقي الإمارات والكويت ستكون يومي الأربعاء والخميس بعد انقضاء عطلة العيد قد يسيطر عليها الترقب انتظاراً لنتائج النصف الأول.

وأضاف الغطيس، أن التقديرات تشير إلى أن المتعاملين سيركزون على شراء الأسهم المتوقع أن تحقق نتائج قوية، بينما قد يتجهون إلى بيع الأسهم ذات الأداء المالي الضعيف.

وبدوره، أوضح إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" أن من تلك العوامل المحددة لمسار أسواق الخليج بعد العيد الأوضاع الجيوسياسية واستقرارها.

ومن حين إلى آخر وفي الآونة الاخيرة تتزايد الأنباء بشأن التوترات بمضيق هرمز بعد إثر تصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن الحليف الرئيسي لدول الخليج.

وأشار الفيلكاوي إلى أن من العوامل الرئيسية في تحديد مسار الأسهم في الفترة المقبلة حتى نهاية أغسطس/ الجاري استكمال الخطط السيادية في الإنفاق على المشاريع المساهمة فيها الشركات المدرجة بأسواق المال بالمنطقة.

وقال الفيلكاوي إن السوق السعودي من الناحية الفنية مازال يحتاج إلى الاستمرار في مرحلة التصحيح إلا إن من المتوقع أن يشهد تدفق للأموال الأجنبية في منتصف الشهر الجاري مع اقتراب ترقية إم إس سي آي وهو سيعد من التراجعات القوية التي شهدها مؤخرا وتخليه عن مستوى الـ 9 آلاف نقطة.

وتترقب أسواق الخليج خلال الشهر الجاري ترقيات بعض الأسواق على مؤشرات الأسواق الناشئة والأسواق العالمية بصفة عامة. وستنفذ مؤسسة إم.إس.سي.آي في 27 أغسطس/ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة؛ وهو ما قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال الأجنبية بما يتراوح بين 6.3 - 8.2 مليار دولار.

الأسهم المغرية

ومن جانبها، أكدت المحللة منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسهم الإماراتية الأكثر إغراء حالياً للمؤسسات الأجنبية. مشيرة إلى أن بعض الأسواق الخليجية تتعرض لبعض عمليات جني أرباح المستحقة فينا واليت قد تستمر قليلا وذلك لتفريغ تلك الأرباح واستكمال الصعود.

وأوضح استطلاع حديث لـ"رويترز" أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها بالإمارات، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.

وأكدت تقرير سابق وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أسهم دبي استعادت جاذبيتها، وباتت الآن متداولة بأسعار أرخص نسبياً من أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى؛ الأمر الذي عزز جاذبيتها ورفع من حجم إقبال المستثمرين على تداولها.

وأوضح التقرير أن الفارق الآن بين السعر التقديري لأسهم دبي وقيمة أرباحها المتوقعة يقترب من أكبر قيمة له، التي تحققت عام 2011.

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