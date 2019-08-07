السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

الرياض - مباشر: دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان إقليم كشمير.

وأكدت السعودية، في تغريدة لوزارة الخارجية على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة بين الهند وباكستان، منوهة إلى ضرورة حل النزاع من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وقالت الوزارة: "المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير".

والجدير بالذكر، أن باكستان قررت اليوم، طرد السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين منذ إعلان الهند، الاثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وفقاً لـ"فرانس 24".

وصرحت وزارة الخارجية الإماراتية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، بأنه "نتيجة للأوضاع الراهنة، ننصح مواطني الدولة بتأجيل السفر لولاية جامو وكشمير في الوقت الحالي".

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