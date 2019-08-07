إيرادات "ليفت" تقفز 72% لتسجل مستوى قياسياً بالربع الثاني

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "ليفت" بنحو 72 بالمائة لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت الشركة العاملة في قطاع النقل التشاركي عبر تقرير نتائج أعمالها اليوم الأربعاء، أن سجلت خسائر بقيمة 644.23 مليون دولار (2.23 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر 178.62 مليون دولار (8.48 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة بلغ نصيب سهم "ليفت" من الخسائر 0.68 دولار للسهم خلال الربع الثاني مقابل تقديرات بخسائر 1.74 دولار للسهم.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 867.26 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 504.91 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "ليفت" سوف تسجل 809 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وارتفع عدد الركاب النشطين إلى 21.80 مليون عميل خلال الربع الثالث بزيادة 41 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تتوقع الشركة الأمريكية أن تحقق إيرادات تتراوح بين 900 مليون دولار إلى 915 مليون دولار.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "ليفت" بنحو 2.7 بالمائة إلى 60.29 دولار، كما صعد بأكثر من 11 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

وكانت الشركة الأمريكية قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في أواخر مارس/أذار الماضي بسعر 72 دولاراً للسهم.