محدث.. سهم "والت ديزني" يهبط 5% بالختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: تراجع سهم "والت ديزني" بشكل حاد عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال.

وتأتي الخسائر الملحوظة في السهم بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعمال جاءت مخيبة لطموحات المحللين على الرغم من تسجيل الشركة إيرادات قياسية.

وأعلنت الشركة الأمريكية بالأمس تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع المالي الثالث من العام لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وتراجعت أرباح "والت ديزني" بشكل ملحوظ خلال الربع المقارن لتكون أقل بكثير عن التقديرات، وفقاً لنتائج الأعمال.

وعند ختام الجلسة،، تراجع سهم "والت ديزني" بنسبة 4.9 بالمائة مسجلاً 134.86 دولار، بعد أن تراجع بنحو 6.8 بالمائة في بداية جلسة اليوم وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أغسطس/آب 2015.