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حكومة صنعاء تكشف سبب وفاة 42 ألف مريض خلال 3 أعوام

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القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بيانا للصحة في صنعاء، بمناسبة مرور 3 أعوام على إغلاق مطار صنعاء، جاء فيه "أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من المصابين بمختلف الأمراض السرطانية وغيرها عوضاً عن جرحى العدوان من الأطفال والنساء والرجال".

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وأشار البيان إلى أن "إغلاق المطار أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية الهامة المنقذة للحياة سواء من مخازن الوزارة أو السوق التجارية".

وذكر البيان أن "الأدوية التي انتهت نتيجة الإغلاق تحتاج لظروف خاصة جدا للنقل من تبريد وسرعة توصيل لا يتسنى إلا عبر مطار صنعاء".

ونددت الصحة في صنعاء "باستمرار إغلاق المطار رغم أنه مهيأ لاستقبال كافة الرحلات المدنية، وطائرات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية شاهدة على ذلك".

وحمل البيان "دول العدوان بقيادة وأمريكا تبعات هذا الحصار سواء كانت خسائر بشرية أو مادية".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

SputnikNews

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