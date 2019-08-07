أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. سهم "والت ديزني" يهبط 5% بعد نتائج الأعمال

Google+ Print
محدث.. سهم "والت ديزني" يهبط 5% بعد نتائج الأعمال محدث.. سهم "والت ديزني" يهبط 5% بعد نتائج الأعمال

مباشر: تراجع سهم "والت ديزني" بشكل حاد عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال.

وتأتي الخسائر الملحوظة في السهم بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعمال جاءت مخيبة لطموحات المحللين على الرغم من تسجيل الشركة إيرادات قياسية.

وأعلنت الشركة الأمريكية بالأمس تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع المالي الثالث من العام لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وتراجعت أرباح "والت ديزني" بشكل ملحوظ خلال الربع المقارن لتكون أقل بكثير عن التقديرات، وفقاً لنتائج الأعمال.

وعند ختام الجلسة،، تراجع سهم "والت ديزني" بنسبة 4.9 بالمائة مسجلاً 134.86 دولار، بعد أن تراجع  بنحو 6.8 بالمائة في بداية جلسة اليوم وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أغسطس/آب 2015.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها