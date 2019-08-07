ملياردير أمريكي يرى احتمالية 75% لحدوث ركود اقتصادي قبل انتخابات2020

مباشر: قال ملياردير أمريكي إن الاحتمالات تتزايد بشأن حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "جيفري جندلاش " في مقابلة مع "ياهو فايننشال" اليوم الأربعاء، أن يرى احتمالية 75 بالمائة لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية 2020.

وأشار "جندلاش" إلى أن أحد مؤشرات الركود الاقتصادي هو منحنى العائد والذي يشبه في الوقت الحالي ما حدث في عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل وقصيرة الآجل إلى أدنى مستوى بأكثر من 12 عاماً وهو ما يسمى بانعكاس منحنى العائد.

وذكر "جندلاش": "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تتجه بسرعة نحو الهبوط حيث أن مؤشرات مديري المشتريات تضعف بشكل كبير"، مضيفاً أن ثقة المستهلكين تشير إلى بعض علامات التحذير.

وكانت بيانات اقتصادية منفصلة أظهرت تراجع كل من النشاط الخدمي والصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي.