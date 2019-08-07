أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ملياردير أمريكي يرى احتمالية 75% لحدوث ركود اقتصادي قبل انتخابات2020

Google+ Print
ملياردير أمريكي يرى احتمالية 75% لحدوث ركود اقتصادي قبل انتخابات2020 ملياردير أمريكي يرى احتمالية 75% لحدوث ركود اقتصادي قبل انتخابات2020

مباشر: قال ملياردير أمريكي إن الاحتمالات تتزايد بشأن حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "جيفري جندلاش " في مقابلة مع "ياهو فايننشال" اليوم الأربعاء، أن يرى احتمالية 75 بالمائة لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية 2020.

وأشار "جندلاش" إلى أن أحد مؤشرات الركود الاقتصادي هو منحنى العائد والذي يشبه في الوقت الحالي ما حدث في عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل وقصيرة الآجل إلى أدنى مستوى بأكثر من 12 عاماً وهو ما يسمى بانعكاس منحنى العائد.

وذكر "جندلاش": "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تتجه بسرعة نحو الهبوط حيث أن مؤشرات مديري المشتريات تضعف بشكل كبير"، مضيفاً أن ثقة المستهلكين تشير إلى بعض علامات التحذير.

وكانت بيانات اقتصادية منفصلة أظهرت تراجع كل من النشاط الخدمي والصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها