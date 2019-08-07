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بالصور..السعودية تطلق "روبوت آلي" لتقديم خدمة الإفتاء للحجاج

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الرياض - مباشر: أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الآلي".

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الخدمة ستقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم خلال حج هذا العام1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

ويعمل "الروبوت" عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم).

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