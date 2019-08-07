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البدء بتقديم معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين غدا

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البدء بتقديم معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين غدا البدء بتقديم معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين غدا

جى بي سي نيوز :- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الأردني عن البدء بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشرعية بالقدس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء.

وقال المكتب الاعلامي للدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن المحكمة الشرعية في القدس ستستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين مرفقا بها الأوراق الثبوتية المطلوبة كافة، ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في الدائرة.

واضاف أن شركة البريد الأردني ستستلم تلك الطلبات بالتنسيق مع شركائها لإيصالها لدائرة الاحوال المدنية والجوازات، لإصدار وطباعة جوازات سفر المقدسيين وإعادة تسليمها لشركة البريد الأردني حسب الأصول تمهيدا لتسليمها لأصحابها في القدس.

واشار البيان إلى أن هذ الاجراء يهدف لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة ويسر.

جي بي سي نيوز

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