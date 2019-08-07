مصر تنقل مسلة الملك رمسيس الثاني من القاهرة إلى العلمين الجديدة

القاهرة - سبوتنيك. صرحت وزارة الآثار المصرية في بيان، اليوم "في تعاون وثيق بين وزارتي الآثار والإسكان وشركة "المقاولون العرب"، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريي ومرممي وزارة الآثار، وصلت منذ قليل إلى مدينة العلمين الجديدة مسلة الملك رمسيس الثاني، التي كانت معروضة في حديقة الأندلس بالزمالك".

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وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري "قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية"، موضحا "فريق العمل من أثريي ومرممي وزارة الآثار قاموا بدراسة وتوثيق المسلة، وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها".

وتابع وزيري "قام فريق من مرممي الوزارة بأعمال الترميم الأولي، وتدعيم وتغطية أجزاء منها بالفوم المقوى، كما تم وضع المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات أثناء عملية النقل".

ولفت وزيري إلى أن "هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزيين معبده في مدينة بررعمسو [بمحافظة الشرقية بدلتا مصر]، ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956".

ولفت البيان إلى أن "المسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنا، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 مترا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني".

ويعد مشروع مدينة العلمين الجديدة أحد المشروعات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية، حيث تقام إنشاءات ضخمة قرب منتجعات الساحل الشمالي، لتكون بمثابة مدينة متكاملة سكنية وحكومية وإدارية ضخمة.