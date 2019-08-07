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ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأبطأ وتيرة في 3 أشهر

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ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأبطأ وتيرة في 3 أشهر ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأبطأ وتيرة في 3 أشهر

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 3 أشهر خلال يونيو/حزيران الماضي، مع تراجع الائتمان المتجدد.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، زاد ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة بنسبة 4.3 بالمائة أو 14.6 مليار دولار على أساس سنوى في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع زيادة بنحو 5.2 بالمائة أو 17.8 مليار دولار في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 16.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات تراجع الائتمان المتجدد "بطاقات الائتمان" بنسبة 0.1 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل نمو بنحو 8.4 بالمائة في الشهر السابق له.

في حين ارتفع الائتمان غير المتجدد والذي يشمل قروض الطلاب والسيارات بنحو 5.8 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، نما ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 4.9 بالمائة، مقارنة مع زيادة قدرها 4.2 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.551.

مباشر (اقتصاد)

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