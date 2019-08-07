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واشنطن: أي عملية تركية شرق الفرات غير مقبولة وسنمنعها

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واشنطن: أي عملية تركية شرق الفرات غير مقبولة وسنمنعها واشنطن: أي عملية تركية شرق الفرات غير مقبولة وسنمنعها

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الثلاثاء، إن أي عملية تركية في شمال سوريا، ستكون غير مقبولة.

وأضاف إسبر: "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم (الأتراك) سيكون غير مقبول وسنمنعه".

وتابع: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".

وشهدت المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إقامتها شمال شرق سوريا تضاربا في وجهات النظر بين المسؤولين الأمريكيين والأتراك، في وقت تؤكد فيه تركيا إقامة المنطقة بمفردها على طول الحدود في حال لم يتم التوافق عليها مع واشنطن.

وتتطلع تركيا لإقامة المنطقة بعمق 32 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولي السيطرة عليها، وإخراج التنظيمات التي تعتبرها تركيا "إرهابية" منها، لا سيما قوات "قسد" وجناحها الوحدات الكردية,وفق عربي 21.

وكان أردوغان، قال الأحد، إنه حسم أمره تجاه عملية شرق الفرات، وإنه لا يمكنه "التزام الصمت" أمام الهجمات على بلده، وأنه أبلغ أمريكا وروسيا بذلك.

جي بي سي نيوز

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