محدث.. خسائر النفط تتجاوز 4.5% عند التسوية بعد بيانات المخزونات

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 4.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات.

فيما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليص إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

كما يأتي هبوط الذهب الأسود مع مخاوف تباطؤ الطلب نتيجة لتزايد حدة الصراعات التجارية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 4.7 بالمائة عند 51.09 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو4 بالمائة إلى 56.65 دولار للبرميل.