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سعر الفضة يسجل أكبر مكاسب يومية في 3 سنوات

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سعر الفضة يسجل أكبر مكاسب يومية في 3 سنوات سعر الفضة يسجل أكبر مكاسب يومية في 3 سنوات

مباشر: ارتفع سعر الفضة عالمياً بأكبر وتيرة يومية في نحو 3 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء مع تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة.

ولجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل هبوط عوائد السندات الأمريكية لأدنى مستوى في 3 سنوات مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد.

كما تزايدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الأيام الماضية مع عودة التهديدات بين الطرفين مما قلص الآمال نحو صفقة تجارية.

ووسط كل هذه المخاوف، تتوقع الأسواق خفض مؤكد لمعدل الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل، مع تزايد احتمالية الخفض بنحو 50 نقطة أساس.

ويتزامن ارتفاع الفضة مع مكاسب قوية للذهب حيث أنهى جلسة اليوم أعلى مستوى 1500 دولاراً رابحاً أكثر من 35 دولاراً وسط خسائر الأسهم والعملة الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 4.6 بالمائة أو ما يعادل 75 سنتاً ليصل إلى 17.196 دولار للأوقية، في أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ يوليو/تموز 2016.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.515.

مباشر (اقتصاد)

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